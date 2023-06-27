Володин: В Соколовом построят ледовую арену и теплицу при школе

Фото: Государственная Дума РФ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о проделанной работе в поселке Соколовом, который входит в его избирательный округ. Также политик поделился планами по развитию данной территории.

Он отметил, что в поселке проведены работы по благоустройству, созданы тротуары; построен новый стадион.

В 2023 году в Соколовом введут в эксплуатацию новую взрослую поликлинику, построят круглогодичную школьную ледовую арену, возведут школьный бассейн.

На 2024 году запланировано строительство школьной теплицы.