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НовостиОбщество27 июня 2023 5:21

Профессор-филолог Ольга Сиротинина отмечает 100-летие

Елена Маркелова
Перу ученого принадлежит свыше 800 научных публикаций

Перу ученого принадлежит свыше 800 научных публикаций

Сегодня, 27 июня, исполняется 100 лет Ольге Сиротининой. Ведущий языковед, получивший известность во многих странах мира, 75 лет работает в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

Ольга Борисовна родилась в Саратове. На филфак СГУ Сиротинина поступила в 1940 году, в 1945 – в аспирантуру.

Ученый является доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского университета. Ее перу принадлежит свыше 800 научных публикаций.