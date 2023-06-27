Профессор-филолог Ольга Сиротинина отмечает 100-летие

Перу ученого принадлежит свыше 800 научных публикаций

Сегодня, 27 июня, исполняется 100 лет Ольге Сиротининой. Ведущий языковед, получивший известность во многих странах мира, 75 лет работает в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

Ольга Борисовна родилась в Саратове. На филфак СГУ Сиротинина поступила в 1940 году, в 1945 – в аспирантуру.

Ученый является доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского университета. Ее перу принадлежит свыше 800 научных публикаций.