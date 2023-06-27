Городской парк Саратова будут открывать поэтапно с середины июля

Участки, где продолжаются работы по опиловке, будут закрыты Фото: Елена Маркелова

В Саратове Городской парк откроется для посещения с середины июля. Об этом администрация объекта проинформировала жителей областного центр в телеграм-канале.

ООО «Квартал», которое арендует парк, начало кампанию по инвентаризации деревьев после того как 9 мая упавшая здесь ветка убила двух человек. Парк закрыли, а арендатор обратился в «зеленую комиссию» саратовской администрации с запросом о вырубке десятков деревьев.

С обращением о возможной дате открытия руководство Горпарка выступило после поручения губернатора Романа Бусаргина властям сделать все возможное, чтобы любимое место отдыха саратовцев открылось в самое ближайшее время. - Парк будет открываться частями, начиная с середины июля. Участки, где продолжаются работы по опиловке, будут закрыты, – сообщило руководство парка.