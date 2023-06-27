Сегодня, 27 июня, в Саратове ожидается дождь с туманом, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +12 с утра до +20 градусов в разгар дня. Небо затянуто облаками, в первой половине дня ожидается дождь. На улицах стоит туман. Дует ветер восточного направления со скоростью 2 - 5 м/с и отдельными порывами до 12 м/с.

В регионе будет облачно с прояснениями. В Правобережье ожидается дождь, днем в западных районах области выпадут сильные осадки, возможна гроза. Ветер дует восточный, со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. С утра температура колеблется от 10 до +15 градусов, при прояснении до +5 градусов. В разгар дня воздух прогреется в отдельных районах до 20 - +25 градусов.