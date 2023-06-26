В Гагаринском районе заметили молодого морского льва

Фото: Мудрый Рух 64

В Гагаринском районе Саратова местные жители заметили молодого морского льва, который передвигался по улице без хозяина. Об этом сообщает Телеграм-канале зоозащитников «Мудрый Рух». Сейчас саратовские волонтеры ищут хозяев животного.

- Нам поступил звонок от ЕДДС МЧС о морском млекопитающем, которое бегает по улице. Малыш сбежал от хозяев. Судя по видео он ослаблен и мало весит. Наши волонтеры не успели его поймать.

Животное скорее всего содержат нелегально или продают через наш город. Мы будем выяснять личность владельца и попробуем найти возможность помочь детенышу, - пишут волонтеры.