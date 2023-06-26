фото: архив КП
В Саратове на нескольких улицах временно ограничили движение. Об этом сообщают сотрудники ПАО «Т Плюс».
В Саратове из-за коммунальных работ теплоэнергетиков ограничили движение по 7 улицам. В городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта сообщили, что
временно ограничено движение транспортных средств на ряде участков:
Улица Дегтярная, 12е – тротуар;
Улица Вольская, 5 – проезжая часть;
Весенний проезд угол улицы Рахова – тротуар;
Улица 4-я Прокатная, 17 – дворовая дорога;
Улица Лермонтова, 29 между Первомайской и Соляной – проезжая часть;
Улица Лермонтова, 20 между Нескучным переулком и Обуховский переулком – проезжая часть;
Улица 2-я Садовая, 28/34 – дворовая дорога.
В администрации отметили, что в связи с этим также временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2, 2А (ж/д вокзал – улица Лермонтова). Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос запуска троллейбусного маршрута №2А по измененной схеме по улице Чернышевского до Музейной площади.