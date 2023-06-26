фото: архив КП

В Саратове на нескольких улицах временно ограничили движение. Об этом сообщают сотрудники ПАО «Т Плюс».

В Саратове из-за коммунальных работ теплоэнергетиков ограничили движение по 7 улицам. В городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта сообщили, что

временно ограничено движение транспортных средств на ряде участков:

Улица Дегтярная, 12е – тротуар;

Улица Вольская, 5 – проезжая часть;

Весенний проезд угол улицы Рахова – тротуар;

Улица 4-я Прокатная, 17 – дворовая дорога;

Улица Лермонтова, 29 между Первомайской и Соляной – проезжая часть;

Улица Лермонтова, 20 между Нескучным переулком и Обуховский переулком – проезжая часть;

Улица 2-я Садовая, 28/34 – дворовая дорога.

В администрации отметили, что в связи с этим также временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2, 2А (ж/д вокзал – улица Лермонтова). Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос запуска троллейбусного маршрута №2А по измененной схеме по улице Чернышевского до Музейной площади.