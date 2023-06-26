Фото: Архив КП

В Саратовской области 1 июля открывается сезон охоты на кабана. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Уже началась выдача разрешения для охоты на кабана в общедоступных охотничьих угодьях. На любительскую и спортивную охоту чиновники планируют выдать 191 разрешение, стоимость которого 650 рублей. Кроме того, сбор за пользование объектами животного мира (одно животное) охотникам обойдется в 450 рублей.

Охота на зверя продлится до 31 января 2024 года.

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