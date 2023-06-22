22.06.23 брифинг

Глава регионального министерства спорта и молодежной политики Олег Дубовенко рассказал о развитии корпоративного добровольчества в Саратовской области.

- Отдельным, стремительно развивающимся направлением стало называемое профессиональное волонтерство, когда люди, обладающие профессиональными компетенциями, оказывают помощь нуждающимся. Примером могут служить бесплатные консультации юристов, это направление развивается.

Немаловажно, что в регионе также развивается корпоративное добровольчество по различным направлениям.

Добровольчество остается крайне актуальным направлением социальной и молодежной политики в регионе. У нас открывается ресурсный центр для волонтеров, «Доброцентр» в Балаково. В следующем году такие центры появятся на территории региона, - поделился министр.

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