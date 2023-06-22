Олег Дубовенко: в Саратовской области действуют порядка двухсот тысяч волонтеров

Брифинг 22.06.23

Глава министерства спорта и молодежной политики Саратовской области Олег Дубовенко рассказал о развитии волонтерского движения на территории региона.

- Волонтерское движение в Саратовской области является одним из ключевых направлений социальной политики. Только по итогам прошлого года порядка двухсот тысяч молодых и не только людей были вовлечены в систематические занятия волонтерской деятельностью.

Базой для таких инициатив является региональное отделение движения «Мы вместе». Его представители помогают участникам СВО и членам их семей. Кроме этого, у нас развито и спортивное волонтерство, социальное добровольчество, - рассказал глава ведомства.

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