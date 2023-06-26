Фото: Архив КП
В саратовском парке «Липки» администрация выявила нелегальные детские аттракционы. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает мэрия города.
Нарушения выявили в размещении детских аттракционов, на что были возбуждены дела об административных правонарушениях.
Кроме того, сотрудники администрации города, Волжского района и прокуратуры зафиксировали работу нестационарных объектов без документов на разрешение.
Проводятся работы по демонтажу.
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