Фото: Архив КП

В саратовском парке «Липки» администрация выявила нелегальные детские аттракционы. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает мэрия города.

Нарушения выявили в размещении детских аттракционов, на что были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудники администрации города, Волжского района и прокуратуры зафиксировали работу нестационарных объектов без документов на разрешение.

Проводятся работы по демонтажу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.