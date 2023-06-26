Фото: ГУФССП по Саратовской области

В Саратовской области мужчина игнорировал оплату налогов - у горожанина арестовали «ГАЗель». Об этом сегодня, 26 июня, сообщает ГУФССП по Саратовской области.

По предварительным данным, в Калининске 40-летний мужчина долгое время игнорировал оплату налогов. Общая сумма задолженности горожанина составила 141 тысячу рублей.

Сотрудник ведомства уведомил должника о возбуждении производства. На оплату задолженности мужчине установили срок 5 дней. Требование суда должник не исполнил, что послужило причиной ареста принадлежавшего ему автомобиля. Кроме того, были арестованы расчетные счета горожанина.

Не желая расставаться с «ГАЗелью», мужчина нашел необходимую сумму и оплатил полностью долг.

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