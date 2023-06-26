Зона отключения

Опубликован график подвоза воды в Ленинском районе. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

С учетом того, что завтра, 27 июня, начиная с 6 утра тысячи жителей Ленинского района останутся без холодной воды в связи с подготовкой водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период, принято решение организовать подвоз воды по ряду адресов.

Подвоз воды будет осуществляться согласно графику:

- ул. Ламповая, д. 4-6, 10.00 – 11.30;

- ул. Шехурдина, д. 56-58, 11.30 – 13.00;

- ул. Шехурдина, д. 42-44, 13.00 – 14.30;

- ул. Осенняя, д. 4а-6, 14.30 – 15.30;

- ул. Бульварная, д.14, 15.30 – 16.30;

- ул. 4-я Прокатная, д. 14, 16.30 – 17.30;

- ул. 2-я Прокатная, д. 3, ул. Ломоносова, д. 5, 17.30 – 18.30;

- ул. 2-я Прокатная, д. 15, 18.30 – 19.30;

- ул. 4-я Прокатная, д. 17, 10.00 – 11.30;

- пр. Строителей, д. 19, ул. 4-я Прокатная, 8, 11.30 – 12.30;

- пр. Строителей, д. 36-38, 12.30 – 13.30;

- пр. Строителей, д. 29, ул. Зеркальная, д. 1а, 13.30 – 14.30;

- ул. Академика Антонова, д. 10, 14.30 – 15.30;

- 3-й поезд Строителей, д. 8а, 15.30 – 16.30;

- 1-й проезд Строителей, д. 5, 16.30 – 17.30.