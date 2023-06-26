фото: Мэрия сообщает

В Саратове стартует второй этап бесплатного обучения детей плаванию. Об этом сообщает пресс-служба саратовской мэрии.

В Саратове детей в возрасте 7-12 лет будут бесплатно учить плавать. Занятия в городских бассейнах проведут профессиональные тренеры в рамках проекта «Живу на Волге - умею плавать»,

Реализация II этапа проекта будет проводиться на базе бассейнов ФОК «Юбилейный», ФОК «Заводской», а также бассейнов при образовательных учреждениях: «Аврора», «Солярис» (1 и 2 корпус), «Звезда», «Авиатор», школа № 97 им. Героя Советского союза В.Г. Клочкова, лицея № 24, школа № 84, школа № 66 им. Н.И. Вавилова».

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