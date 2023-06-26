Набережную Саратова в сторону Затона построят за 1,2 миллиарда рублей

Протяженность набережной после возведения нового участка превысит 9 километров
Фото: Елена Маркелова
В Саратове объявили конкурс на строительство участка набережной вверх по течению Волги в сторону Затона. Лот разместили на Госзакупках.
Победителю аукциона предстоит устроить шпунтовый и анкерный ряды, сделать основание участка, устроить систему освещения, проложить ливневку и другое. На весь комплекс работ заказчик отводит 2,5 года.
Контракт оценивается в 1 229 463 217,96 рубля. Деньги выделят из регионального бюджета.