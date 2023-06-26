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Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В всероссийских соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Среди 125 участников представители Саратовской области - воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и областного цента спортивной подготовки Аркадий Айдаров, Елена Черных, Александра Бибикина и Егор Лапин.

За два первых дня состязаний саратовские спортсмены завоевали 4 медали:

Аркадий Айдаров - бронзу в синхронных прыжках с вышки в паре с московским спортсменом Сандро Рогава

Егор Лапин - серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и бронзу в индивидуальных прыжках с метрового трамплина

Александра Бибикина - бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера России Татьяны Коробко.