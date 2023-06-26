Фото: ГУ МВД по Саратову

В Саратове на выставке кошек мужчина спрятал породистого питомца под одежду и сбежал. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент произошел 12 апреля на улице Тархова. В здании рынка «Солнечный» проводилась выставка «Федерации кошек».

-Незаконно проникнув в помещение выставки, злоумышленник выбрал одного из находящегося там кота породы "Ориентальный", поместил его себе под одежду и таким образом, похитив его, покинул помещение рынка. Владельцу животного был причинен материальный ущерб в сумме свыше 30 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения и завели уголовное дело. Свою вину горожанин признал, оправдав свой поступок тем, что «питомец так ему понравился, что он решил его похитить».

Мужчине назначили восемь месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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