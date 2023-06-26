Фото: Архив КП

В Саратовской области пропавшего 12-летнего мальчика разыскивали сотрудники Росгвардии. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел вчера, 25 июня, в городе Красноармейск. 12-летний мальчик гулял с мамой на улице Ленина. В какой-то момент ребенок убежал от нее и пропал. Женщина пыталась найти его самостоятельно, но безуспешно. Горожанка обратилась к сотрудникам Росгвардии.

-На поиски ребенка были незамедлительно сориентированы все наряды. В кратчайшие сроки школьника нашли на улице Кирова. Потерявшегося мальчика успокоили и передали матери, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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