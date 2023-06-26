В Саратове 61-летняя женщина перевела мошенникам миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась 61-летняя жительница Кировского района. По словам женщины, 24 июня ей позвонила неизвестная, которая представилась «сотрудником Центробанка» и сообщила, что на ее имя пытаются оформить кредит, взломав ее аккаунт в «Госуслугах». Далее звонившая сообщила, что необходимо указать коды из смс-сообщений, после чего

заявительнице пришло уведомление о том, что ей одобрен кредит на сумму 1174000 рублей. Далее собеседница сказала, что деньги необходимо снять и перевести на «безопасный счет».

Саратовчанка пошла в банк, сняла деньги, после отправилась в торговый центр, где через банкомат перевела всю сумму на указанные неизвестной счета.