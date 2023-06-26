Саратовский министр сыграл в бадминтон с китайскими студентами

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Команда регионального министерства молодежной политики и спорта сразилась в бадминтон с командой студентов СГК имени Л.Собинова из Китая. Игра была приурочена ко Дню молодежи и прошла на базе ФОК «Центр бадминтона», построенного в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта президента Владимира Путина «Демография».

Капитаном первой из них выступил министр Олег Дубовенко. Он подчеркнул, что данный вид спорта является базовым для региона и одновременно самым популярным в КНР. Чиновник выразил уверенность, что матч укрепит дружбу между странами и войдет в традицию.

Участники получили подарки от министерства, Олимпийского совета Саратовской области и региональной федерации по бадминтону.