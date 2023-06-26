фото: ТГ-канал Олега Костина

Недоношенного ребенка с опухолью почки отвезут на лечение из Саратова в Москву. Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

Сегодня из Саратовской области на лечение в Москву отвезут недоношенного новорожденного ребенка. У грудничка обнаружили опухоль почки, его состояние тяжелое.

Кроме того, Костин рассказал о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Воскресенском районе вчера, 25 июня. В результате аварии пострадали три человека — 39-летняя женщина и две девочки — 9 и 14 лет.

— Вторая наша бригада уже осуществляет динамическое наблюдение двух детей, пострадавших в ДТП в Воскресенском районе. Состояние одно из подростков тяжелое. Решается вопрос об операции. По прибытию врача реаниматолога будет решен вопрос о возможности медицинской эвакуации в областную детскую больницу. Будем информировать о происходящем, — рассказал Костин.