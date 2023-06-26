Фото: Телеграм - канал Лада Мокроусова

В поселке Дубки Саратовской области продолжается благоустройство парка. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает в своем Телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.

В этом году планируется монтаж освещения, установка лавочек, качелей, велопарковки, а также устройство сцены.

В парке обустроят площадку для воркаута, спортивные тренажеры, столы для тенниса и шахмат, а также веревочный городок.

Кроме этого, запланирована высадка деревьев и кустарников, система автополива, посев газона. Также, в парке будет установлена доска почета.

Завершение работ планируется в августе.

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