Фото: Телеграм - канал Лада Мокроусова
В поселке Дубки Саратовской области продолжается благоустройство парка. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает в своем Телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.
В этом году планируется монтаж освещения, установка лавочек, качелей, велопарковки, а также устройство сцены.
В парке обустроят площадку для воркаута, спортивные тренажеры, столы для тенниса и шахмат, а также веревочный городок.
Кроме этого, запланирована высадка деревьев и кустарников, система автополива, посев газона. Также, в парке будет установлена доска почета.
Завершение работ планируется в августе.
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