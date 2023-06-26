Фото: Архив КП

В Саратове сегодня перекроют движение для транспорта на улице Мира. Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии.

Временное ограничение движения транспорта запланировано в период с 11.00 до 17.00 от дома №27 до дома №17 по улице Мира.

-Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения при транспортировке крупногабаритного груза управления капитального строительства Саратовской области, - информирует администрация города.

Также, в этот период изменится схема движения маршрута №87- сократится до пересечения 2-го Международного проезда и улицы Мира.

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