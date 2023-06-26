Жители Ленинского района проведут сутки без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС".

В связи с проведением ООО «КВС» плановых работ на водопроводных коммуникациях, завтра, 27 июня, с 06.00 до 04.30 28 июня будет ограничена подача холодного водоснабжения ряду абонентов Ленинского района:

- 5-й квартал; - 68-й поселок; - Техстекло; - пос. Северный; - квартал Дома подстанции 23; - 3-й пр. Строителей; - ул. Антонова 3, 3а, 3б, 6а; - пр. Строителей (2-56, четные номера; от ул. Шехурдина до Сокурского тракта, нечетная сторона); - Сокурский тракт; - 1-й Сокурский пр.; - ул. Универсальная.

Помимо этого, часть адресов будут находится в зоне пониженного давления воды "с возможным прекращением подачи":

- 1-й Рижский пр., 20; - ул. Антонова (7-29, нечетные номера домов; 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, 14); - ул. Блинова (16, 18); - ул. Лебедева-Кумача (60 и 62); - ул. Перспективная (3, 3а, 4, 6); - ул. Рижская (1, 31а, 31б); - ул. Романтиков (72, 78).

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.