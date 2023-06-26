фото: МЧС

В Саратове пожарные вынесли из горящей квартиры 85-летнюю женщину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 25 июня, в Заводском районе Саратова произошел пожар. Примерно в 20:42 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Крымской. На тушение выехали 3 пожарных расчета. В горящей квартире была закрыта 85-летняя пенсионерка, получившая ожоги. Пожарным удалось вынести ее из квартиры и передать медикам. Причина пожара устанавливается.