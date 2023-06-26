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НовостиОбщество26 июня 2023 6:53

В балаковское предприятие по производству удобрений инвестируют более 10 миллиардов рублей

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Компания «ФосАгро» заявила о готовности инвестировать 10,2 миллиарда рублей в развитие Балаковского филиала АО «Апатит». В головном предприятии заявили, что гарантируют бесперебойную отгрузку минеральных удобрений аграриям Саратовской области в рамках заключенных договоров.

Кроме этого продолжится реализация социальных и благотворительных программ, которые направлены на развитие города атомщиков и региона в целом. На эти цели в рамках заключённого Соглашения ФосАгро направит свыше 745 миллионов рублей.