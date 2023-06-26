В балаковское предприятие по производству удобрений инвестируют более 10 миллиардов рублей

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Компания «ФосАгро» заявила о готовности инвестировать 10,2 миллиарда рублей в развитие Балаковского филиала АО «Апатит». В головном предприятии заявили, что гарантируют бесперебойную отгрузку минеральных удобрений аграриям Саратовской области в рамках заключенных договоров.

Кроме этого продолжится реализация социальных и благотворительных программ, которые направлены на развитие города атомщиков и региона в целом. На эти цели в рамках заключённого Соглашения ФосАгро направит свыше 745 миллионов рублей.