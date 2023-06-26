В Саратове отключили воду на Московской из-за фонтана у научной библиотеки

Последствия коммунального фонтана Фото: Елена Маркелова

В центре Саратова сегодня, 26 июня, до вечера отключили воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Причиной стал порыв трубопровода по адресу: улица Московская, дом 157. Ресурс ограничен для абонентов улицы Университетская (нечетная сторона) от Большой Казачьей до Московской. Возобновить подачу ресурса коммунальщики обещают в 20.00.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео аварии по данному адресу. Фонтан из-под земли бьет с прошлой пятницы. Его интенсивность такова, что воды залили Большую Казачью, а затем затопили трамвайные пути 3-го маршрута, который проходит по улице Астраханской.