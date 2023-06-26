Несколько предприятий Саратовской области вышли из кризиса

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Губернатору Роману Бусаргину сообщили, что ряд предприятий региона, которые находятся в сложной ситуации, вышли из кризиса. Как отметил министр промышленности и энергетики, ведомство держит на контроле ситуацию в каждом из них, взаимодействует с собственниками и инвесторами для сохранения производств.

Благодаря этому завод РМК нашел инвестора, предприятие загружено заказами. Сейчас здесь работает 520 человек. До конца августа работникам обещано погасить оставшуюся от предыдущих собственников задолженность по зарплате.

Завод силикатного кирпича тоже покинул зону риска - поэтапно выплачивает накопившуюся задолженность.

Подготовлена программа по расширению производства завода автономных источников тока.

Саратовский институт стекла планирует заключить мировое соглашение с банком ВЭБ – уже одобрен предварительный вариант договора.

На заводе «Нефтемаш-Сапкон» ситуация остается сложной. Роман Бусаргин поручил Михаилу Торгашину встретиться с собственниками и разработать дорожную карту по выведению предприятия из кризиса.

На торги выставили имущественный комплекс завода «Тантал». Губернатор призвал руководство регионального мининвеста подключиться к поиску инвестора, который сможет сохранить промплощадку предприятия.