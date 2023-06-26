Фото: Володин.Саратов

Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о благоустройстве ЗАТО Светлый. об этом стало известно из телеграм-канала его сторонников "Володин.Саратов".

Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о сделанном в ЗАТО Светлом, входящем в его избирательный округ, и о планах по его развитию.

По словам сторонников спикера Госдумы, на данный момент

- проведено благоустройство поселка, построены тротуары;

- введены в эксплуатацию новые очистные сооружения и запущены новые скважины для водообеспечения 13 тыс. жителей поселка;

- открыта новая школа искусств;

- реконструирован спортивный стадион;

- построен путепровод.

А в течение 2023 года будет:

- восстановлен Гарнизонный Дом культуры;

- построена школьная ледовая арена;

- возведен универсальный крытый спортивный зал для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол;

- продолжено строительство второго этапа путепровода;

- подготовлен проект благоустройства территории у Гарнизонного Дома культуры – это центральная площадь и прилегающие скверы.

В перспективе на следующий год - строительство бассейна и благоустройство территории у Гарнизонного Дома культуры (центральная площадь, прилегающие скверы).