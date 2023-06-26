Фото: Володин.Саратов
Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о благоустройстве ЗАТО Светлый. об этом стало известно из телеграм-канала его сторонников "Володин.Саратов".
Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о сделанном в ЗАТО Светлом, входящем в его избирательный округ, и о планах по его развитию.
По словам сторонников спикера Госдумы, на данный момент
- проведено благоустройство поселка, построены тротуары;
- введены в эксплуатацию новые очистные сооружения и запущены новые скважины для водообеспечения 13 тыс. жителей поселка;
- открыта новая школа искусств;
- реконструирован спортивный стадион;
- построен путепровод.
А в течение 2023 года будет:
- восстановлен Гарнизонный Дом культуры;
- построена школьная ледовая арена;
- возведен универсальный крытый спортивный зал для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол;
- продолжено строительство второго этапа путепровода;
- подготовлен проект благоустройства территории у Гарнизонного Дома культуры – это центральная площадь и прилегающие скверы.
В перспективе на следующий год - строительство бассейна и благоустройство территории у Гарнизонного Дома культуры (центральная площадь, прилегающие скверы).