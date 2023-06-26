В Саратове подвели итоги областного этапа фестиваля ГТО среди школьников

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На стадионе «Локомотив» и во Дворце водных видов спорта прошли соревнования регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он рассчитан на участие школьников Саратовской области.

В фестивале приняли участие более 80 человек из десяти районов региона.

Программа фестиваля состояла из наскольких тестов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, метание мяча 150 граммов, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание на 50 метров и другое.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1 место – Саратов-1; 2 место – Саратов-2; 3 место – Энгельсский муниципальный район.