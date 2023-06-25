В Саратове перекроют железнодорожные переезды в двух районах в Ленинском и Гагаринском районах. Об этом сообщает ПривЖД.

Ограничение движения будет действовать с 26 по 30 июня.

На Сокурском тракте переезд будут перекрывать согласно следующему графику:

- 26 июня с 15:50 до 17:50;

- 27 июня с 12:50 до 15:50;

- 29 июня с 13:20 до 15:25;

- 30 июня с 13:20 до 15:25.

На автодороге из Саратова в Красный Текстильщик ограничения вводятся на переезде в районе 13 км станции Багаевка. Он будет закрыт с 23:00 26 июня до 5:00 27 июня.