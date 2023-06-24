Юрий Кочнев: «Действия Президента объединяют всех, кто выступает за великую Россию»

"Мы должны быть едины"

Художественный руководитель и главный дирижёр Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист России, лауреат государственной премии РФ Юрий Кочнев прокомментировал обращение Президента к россиянам.

«Сегодня, в это острое для страны время, все граждане нашей страны, люди разных поколений, возрастов и национальностей, все, кого объединяет большая историческая Россия, понимают значимость защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности нашей страны.

Это вектор, который обозначил Президент Владимир Путин в своем сегодняшнем обращении, и его позиция, на мой взгляд, сегодня единственно верная для нашей страны. Сейчас, как никогда, нет места провокациям и предательству. Мы должны быть едины. И действия Президента объединяют всех, кто выступает за великую Россию».