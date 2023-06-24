Юрий Шиндин: Нужно бить врага, а не внутри страны разборки вести!

Юрий Шиндин

Фермер из Пугачевского района Саратовской области Юрий Шиндин высказал свою позицию после обращения президента России к жителям страны. Он помогает саратовским бойцам и не понаслышке знает, как они настроены на победу.

- Мы с Президентом! - заявил Шиндин. - Нужно бить врага, а не внутри страны разборки вести. Всё случившееся - это удар в спину. Это попытка внести дисбаланс, напугать, расколоть общество. Мы все сейчас боремся с фашистами. Никто не должен стоять в стороне. Но, к сожалению, не до всех ещё дошло, что наша страна в опасности. Мы видим настрой наших ребят, они знают, что мы в них верим и верим в Победу. И ждут нас ребята, ждут нашего приезда, ждут весточку с Родины. Помогали и будем помогать. И каждый должен делать это.