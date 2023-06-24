Николай Панков: Подчинение Уставу и Верховному главнокомандующему - путь к нашей общей Победе

Панков: "Жаль, не все помнят уроки истории"

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» поддержал Президента России Владимира Путина, подчеркнув, что подчинение Уставу и Верховному главнокомандующему - залог боеспособности армии.

«Сам проходил срочную службу в армии. Много раз встречался с бойцами в зоне СВО. Подчинение Уставу и Верховному главнокомандующему - залог боеспособности армии. И путь к нашей общей Победе.

А махновцы в нашей стране уже были. Жаль, не все помнят уроки истории», - пишет Николай Панков.