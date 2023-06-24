Андрей Капитонов: В непростое для нашей страны время важны единение и согласие всего народа

"Когда решается судьба нашего народа, все разногласия должны быть отброшены"

Лауреат молодежной Столыпинской премии, участник СВО Андрей Капитонов прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина:

- Конфликт внутри государства на руку только нашему врагу.

В непростое для нашей страны время, как никогда, важны единение и согласие всего народа.

Сегодня тысячи россиян находятся на передовой, защищают своих соотечественников и суверенитет России.

Наша главная задача – поддержать бойцов и оказать им всю необходимую помощь. Наша сила - в единстве! Когда решается судьба нашего народа, все разногласия должны быть отброшены.

Мы с Президентом, мы с Россией