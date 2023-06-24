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НовостиОбщество24 июня 2023 9:56

Андрей Капитонов: В непростое для нашей страны время важны единение и согласие всего народа

Источник:kp.ru
"Когда решается судьба нашего народа, все разногласия должны быть отброшены"

"Когда решается судьба нашего народа, все разногласия должны быть отброшены"

Лауреат молодежной Столыпинской премии, участник СВО Андрей Капитонов прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина:

- Конфликт внутри государства на руку только нашему врагу.

В непростое для нашей страны время, как никогда, важны единение и согласие всего народа.

Сегодня тысячи россиян находятся на передовой, защищают своих соотечественников и суверенитет России.

Наша главная задача – поддержать бойцов и оказать им всю необходимую помощь. Наша сила - в единстве! Когда решается судьба нашего народа, все разногласия должны быть отброшены.

Мы с Президентом, мы с Россией