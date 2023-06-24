Николай Островский поддержал Владимира Путина от лица саратовских врачей

Николай Островский

Главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину от лица саратовского медицинского сообщества:

- Президент Владимир Путин сегодня выступил с обращением по поводу ситуации с попыткой военного мятежа. Глава государства подчеркнул, что мы столкнулись с настоящими предательством и угрозой нашей государственности, нашему народу.

От имени медицинского сообщества Саратовской области, хочу отметить, что медики, которые наряду с простыми солдатами и офицерами, также находятся на передовой, под неприятельским огнём оказывают необходимую помощь, спасают жизни, знают тяготы военной жизни не понаслышке, никогда не предадут память своих отцов и дедов, своих боевых товарищей!

Они с нашим Президентом, с нашей Отчизной, с нашим народом! А сложившая ситуация — ещё один вызов, проверка на прочность, которую мы все ещё больше сплотившись, пройдём с достоинством!» — отметил главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский.