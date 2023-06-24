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НовостиОбщество24 июня 2023 9:39

Вячеслав Володин: Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил и поддерживают Президента

Источник:kp.ru
Фото: Государственная Дума РФ

Фото: Государственная Дума РФ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поддержал президента Владимира Путина и призвал общество сплотиться для победы:

- История России показала: внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество. Вместе мы способны преодолеть любые сложности.

Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.

Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего.

Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего.

Все иное — предательство!

Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны.

В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы.