Дмитрий Пьяных: Предательство и измена - вот наши внутренние враги

Дмитрий Пьяных

Руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе Дмитрий Пьяных:

- Выступление Президента России Владимира Путина расставило точки. Предательство и измена. Вот наши внутренние враги. Интриги за спиной у армии и народа тормозят неизбежное: победу России.

Владимир Жириновский говорил нам, что общегосударственные задачи важнее личных политических амбиций. Как мы сейчас видим, далеко не все это понимают. Пытаются, пользуясь случаем, решить свои личные задачи. На радость противникам раскачивают общество. Они только и ждут, когда русские встанут против русских. Нам, жителям России, нельзя вестись на эти провокации.

Леонид Слуцкий обозначил курс ЛДПР – Плечом к плечу! Считаю, что именно по такому пути должна сейчас двигаться страна. Плечом к плечу, шаг за шагом, приближая победу. Склоки и распри не добавляют морального духа ни бойцам на передовой, ни тем, кто трудится на победу в тылу. Наша задача – не дать противникам воспользоваться этой ситуацией!