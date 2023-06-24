Сергей Шаров: Враг внутренний будет повержен и понесет наказание!

Сергей Шаров

Член Общественной палаты Саратовской области Сергей Шаров высказал свою поддержку президенту Владимиру Путину после обращения главы государства к жителям России и военнослужащим-участникам СВО:

- Полностью поддерживаю нашего Президента! Предательство всегда отвратительно, особенно в условиях когда наша страна ведет такую сложную военную операцию, это удар в спину. Обращаюсь к нашим военнослужащим выполняющим свой долг в зоне СВО, мы с вами и вас поддерживаем, сражайтесь с врагом и не обращайте внимания на врага внутреннего, он будет повержен и понесет наказание.