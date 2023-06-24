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НовостиОбщество24 июня 2023 8:51

Председатель Саратовского областного Совета ветеранов Евгений Усков выступил против междоусобных распрей и поддержал Президента

Источник:kp.ru
Евгений Усков: «Никакие междоусобные распри недопустимы!»

Евгений Усков: «Никакие междоусобные распри недопустимы!»

Председатель Саратовского областного совета ветеранов Евгений Усков поддержал обращение Президента к россиянам.

«Сегодня наша страна ведёт непримиримую борьбу с нацизмом. Сила России – в единстве ее народа! Объединившись, мы способны победить любого противника, что неоднократно происходило в нашей истории.

Сейчас мы все ведём борьбу за свободу и независимость России. Никто не в праве ставить свои личные амбиции выше интересов Родины. Все обиды, ссоры нужно убрать в сторону. Предательство и измена неприемлемы!

Сегодня Верховный главнокомандующий сделал важное заявление: «действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу».

Полностью поддерживаю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Никакие междоусобные распри недопустимы!», - заявил Усков.