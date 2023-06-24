Вячеслав Калинин: Ветераны России и региона - с Президентом!

"Только единство - залог Победы над врагом!"
Депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к жителям страны:
- Президент России Владимир Владимирович Путин в своём выступлении сегодня чётко обозначил созвучные миллионам наших соотечественников слова о важности сплочения и единства народа России, до полной и безоговорочной Победы над нацистами! Всецело поддерживаю позицию нашего Верховного Главнокомандующего!
Любая внутренняя смута — смертельная угроза и удар по нашему Отечеству! Действия по защите России от такой угрозы должны быть предельно жесткими. Готовившие вооруженный мятеж - должны понести неминуемое наказание за своё предательство!
Любой здравомыслящий, думающий человек скажет, что только единство - залог Победы над врагом! Вместе, соборно, сообща - приближать нашу Победу! Верить и доверять нашим командирам и начальникам, выполнять воинские приказы, как велит данная нами клятва - военная присяга! До полной Победы!
Будем вместе с Президентом! Встанем плечом к плечу с защитниками нашей Родины - военными, правоохранителями, сотрудниками спецслужб и всеми, кто готов отстоять независимость России и единство нашего дружного многонационального народа!
Ветераны России и региона - с Президентом!
Саратовская область с Президентом!