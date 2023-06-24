Александр Янклович: Мы должны верить Президенту и нашим бойцам!

Фото: Телеграм-канал Твои герои, Саратов!

Депутат Саратовской областной Думы, герой России Александр Янклович прокомментировал обращение президента Владимира Путина к стране.

- Дорогие друзья! Мы, волонтеры "Твои герои, Саратов!", находясь в Ростовской области, сегодня узнали о событиях, происходящих в нашей стране. В любые самые сложные времена Россия выходила окрепшей. Всегда выходила победителем!

Хочу обратиться к жителям Саратовской области! Дорогие друзья! Не нужно вестись на провокации в попытках расшатать наше общество. Сегодня, когда бойцы бьются на фронте, кто-то в тылу пытается расшатать ситуацию. Мы должны верить Президенту и нашим бойцам! Мальчишкам, которые с честью отстаивают интересы нашей родины. Мы только вернулись от них и хотим вас заверить: настроение там боевое. Никто из них не сомневается в том, что нужно идти до конца и уничтожить фашистскую гадину.

Я солидарен с Президентом! Обращаюсь к жителям Саратовской области! Будьте вместе с нами! Будьте с нашими мальчишками! Будьте с нашим Президентом! Победа будет за нами!