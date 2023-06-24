Исаев: Россия борется за свой суверенитет и выиграет битву несмотря ни на что

Михаил Исаев: Саратовская область вместе с Президентом!

Председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев выступил с комментарием сегодняшнего обращения президента Владимира Путина к россиянам:

- Президент России Владимир Путин дал четко понять, что против нашего государства развернулась ожесточенная борьба по всем фронтам. Самое страшное, что внутри страны находятся предатели, чьими руками пытаются дестабилизировать и внутреннюю обстановку. И как не согласиться с Владимиром Владимировичем, что это действительно удар в спину нашему народу.

Но мы знаем, что наше дело - правое! Россия борется за свой суверенитет и безопасность. И эта битва будет выиграна несмотря ни на что.

Мы все, каждый и до единого, плечом к плечу встанем на защиту Отечества! Владимир Путин уже предпринял дополнительные меры по безопасности и озвучил необходимые приказы, мы должны не поддаваться на провокации и прикрывать тыл. Предпримем все зависящее, чтобы отстоять нашу страну.

Саратовская область вместе с Президентом!