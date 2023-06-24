Роман Бусаргин: Саратовская область с Президентом!

Фото: Телеграм-канал Пул Z64

Президент Владимир Путин сегодня обратился к россиянам по поводу ситуации с попыткой военного мятежа. Выступление главы государства прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- Глава государства подчеркнул, что мы столкнулись с настоящими предательством и угрозой нашей государственности, нашему народу.

Организаторы военного мятежа предали память своих сослуживцев, подняли оружие на боевых товарищей. Руководствуясь личными интересами, они забыли, что страна ведет борьбу с неонацистами, противостоит тем, кто мечтает о слабой России. Это удар в спину, направленный против каждого, против всей страны, потому что выгоду от такого поступка получает только противник. Это измена Родине!

В это непростое время мы должны быть едины и не поддаваться на провокации. Не сомневаюсь, что, как и подчеркнул Президент, все, кто осознанно встал на путь предательства, в полной мере ответят за свои поступки перед законом и народом. Саратовская область с Президентом! - заявил глава региона.

Бусаргин подчеркнул, что на территории Саратовской области ситуация находится под контролем. Все органы власти и правопорядка работают в штатном режиме.