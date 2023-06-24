Под Саратовом разыскивают потерявшую память женщину в зеленом пиджаке

Фото: Лиза Алерт

В Вольском районе пропала Тамара Ивчина (Тяжина). О начале поисков 68-летней гражданки сообщил отряд "Лиза Алерт".

Уточняется, что накануне пенсионерка вышла из садового некоммерческого товарищества "Энергия". Больше она не выходила на связь. Волонтеры забили тревогу, поскольку у женщины амнезия.

Приметы Тамары Ивчиной: нормальное телосложение, рост 160 см, темно-русые волосы с проседью. На пенсионерке зеленый пиджак, черные штаны, бежевые резиновые шлепки.

Тех, кто располагает информацией о ее местонахождении, ждут по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.