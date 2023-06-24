Бусаргин поздравил саратовскую молодежь с ее праздником

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей региона с Днем молодежи. В своем обращении к землякам, он назвал их будущим нашей страны.

- Мы гордимся, что молодое поколение ответственно относится к судьбе своей страны, предано России и готово делать всё для ее защиты и процветания. Саратовская молодежь добивается высоких профессиональных результатов, побеждает в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, на всероссийских фестивалях! - отметил глава региона.

Он пожелал саратовской молодежи добиться поставленных целей, воплотить в жизнь самые смелые идеи.