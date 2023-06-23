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В Саратове на выходных проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Согласно заявлению правоохранителей, для защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей и их последствий 24 и 25 июня 2023 года на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30000 рублей.