фото: Пресс-служба СГУ

Саратовский ученый отправился в экспедицию «Арктический плавучий университет». Об этом сообщает пресс-служба СГУ.

Сегодня, 23 июня, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского Максим Червяков отправляется в экспедицию в рамках проекта «Арктический плавучий университет – 2023».

Всего в состав экспедиции вошло 55 человек, они представят 16 научных и образовательных организаций из Саратова, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска и других городов. Ученые отправятся в плавание на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» из порта Архангельска, плавание продлится до 12 июля.

Экспедиция будет посвящена изучению природных особенностей Арктики. Планируется изучить животный и растительный мир островов и морей, провести ряд океанологических исследований, в том числе глубоководных, оценить особенности метеорологических параметров по мере движения научно-исследовательского судна. Гидрометеорологическая группа экспедиции, в которую включён Максим Юрьевич, будет заниматься измерением потоков солнечной радиации и изучением облачно-радиационных связей.