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В Саратове задержан руководитель отдела ОЭБиПК за похищение трех тысяч литров пива. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, в июне 2021 года сотрудниками одного из подразделений ОЭБиПК в составе УМВД по городу Саратову была изъята алкогольная продукция и документы организации, занимающейся оптовой торговлей алкогольными напитками в рамках проведения процессуальной проверки. По результатам проверки нарушений обнаружено не было. Часть алкогольной продукции сотрудниками была возвращена, а более трех тысяч литров алкоголя похищена.

Факт злоупотребления должностными полномочиями выявлен сотрудниками силовых ведомств. Задержан руководитель одного из подразделений ОЭБиПК. С ним проводятся следственные действия.