фото: ГУ МВД

В Саратове 19-летний курьер собирал деньги с обманутых пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Жительнице Саратова на днях ей позвонил неизвестный номер. Взяв трубку, женщина услышала детский плач, после этого с ней начала разговор «следователь». Собеседница рассказала, что внучка гражданки переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, в котором пострадала не только сама девочка, но и водитель авто. Звонившая потребовала у пенсионерки 300 тысяч рублей на лечение шофера. В ходе разговора к пенсионерке пришел сын, сотрудник полиции. Мужчина сразу понял, что его мать пытаются обмануть и вызвал коллег, попросив женщину подыграть звонившим. Пенсионерка пообещала, что готова отдать 300 тысяч курьеру за спасение внучки.

Курьер приехал за деньгами, а силовики уже поджидали его в подъезде. На допросе 19-летний саратовец признался, что это четвертый раз, когда он принимает участие в подобной схеме. Забирая деньги, мужчина переводил их сообщникам.

По словам курьера, он начал работать с мошенниками, чтобы выплатить многочисленные кредиты.