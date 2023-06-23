Работницу оборонного предприятия Саратова задержали сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Саратове работника оборонного предприятия. Об этом сегодня, 23 июня сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, начальник одного из отделов научно-производственного предприятия "Алмаз" задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Оперативники установили, что подозреваемая в июне 2023 года получила от генерального директора одной из фирм взятку в сумме 252 тысяч рублей. За эту сумму топ-менеджер предприятия обещала ускорить оплату за услуги, которые фирма оказала по заключенным ранее контрактам.

Следственный отдел по Заводскому району Следственного комитета возбудил уголовное о получении должностным лицом взятки в крупном размере. С подозреваемой сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.